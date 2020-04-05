Энергетик-БГУ – Минск – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го туре чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» переиграл ФК «Минск», одержав третью победу подряд.
Смотрите видео голов и обзор матча «Энергетик-БГУ» – «Минск» – 2:0 (голы: Носко, 21, Яхшибоев, 90+2)
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Источник — YouTube
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