Энергетик-БГУ добыл третью подряд победу в чемпионате Беларуси

Один из аутсайдеров прошлого сезона стартовал в этом году с трех выигрышей подряд

  • 05.04.2020 16:13
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Энергетик-БГУ добыл третью подряд победу в чемпионате Беларуси
© ФК Энергетик-БГУ

В 3-м туре чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» переиграл ФК «Минск» и упрочил свое место во главе турнирной таблицы с девятью набранными очками в активе.
 
«Горожане» впервые потеряли очки и находятся на третьей позиции. 
 
«Энергетик-БГУ» – «Минск» – 2:0
Голы: 1:0 – 21 Носко, 2:0 – 90+2 Яхшибоев.
 
«Энергетик-БГУ» – Садовский, Сокол, Шкурдюк, Свирепа, Мавату, Носко, Яхшибоев, Гирс (Юдчиц, 46), Тве, Мусаханян, Атеменг (Умаров, 75).
«Минск» – Леонов, Залеский, Прищепа (Васильев, 77), Чаговец, Насибулин, Шрамченко, Васильев (Остроух, 36), Яроцкий, Сазончик, Хващинский, Грибовский.
Предупреждения: Мусаханян (25), Сазончик (37), Свирепа (45), Тве (48), Атеменг (66), Садовский (89).
Удаление: Мусаханян (70).

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Источник — Sport.ua

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