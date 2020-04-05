Матч чемпионата Беларуси остановили из-за неправильной экипировки вратаря

Матч третьего тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Минск» пришлось прервать в первом тайме из-за неправильной экипировки вратаря.



Молодой кипер «студентов» Денис Садовский надел на игру подтрусники не в цвет основной формы, судья заметил это только к 16 минуте матча.



Отметим, что Садовский оперативно сумел сменить экипировку и вернулся в игру.



Добавим, что в старте «Минска» вышло три украинца. Обе команды выиграли первые матчи в чемпионате.