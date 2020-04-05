Сергей КРИВЦОВ: «Футбола не хватает, но мы поддерживаем форму»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, чем занимаются футболисты во время карантина.
«Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь – это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет – надо смотреть по ситуации с коронавирусом.
Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений», – рассказал Кривцов телеканалу «Футбол 1».
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Источник — Террикон
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