Сергей КРИВЦОВ: «Футбола не хватает, но мы поддерживаем форму»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, чем занимаются футболисты во время карантина.



«Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь – это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет – надо смотреть по ситуации с коронавирусом.



Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений», – рассказал Кривцов телеканалу «Футбол 1».



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