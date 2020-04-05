КАЧАРАБА: «Чемпионат Чехии планируют возобновить, но отпусков не будет»

Украинский защитник «Слована» считает, что этот период времени нужно пережить

  • 05.04.2020 17:01
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КАЧАРАБА: «Чемпионат Чехии планируют возобновить, но отпусков не будет»
© ФК Слован Либерец. Тарас Качараба

Украинский защитник «Слована» Тарас Качараба рассказал о ситуации с карантином в Чехии.
 
— Есть дата, когда планируется возобновление общекомандных тренировок?
— Нет. Просто каждую неделю, когда сбрасывают план тренировок, сообщают и общую информацию по карантину. Конкретики пока нет, но через неделю-другую, возможно, можно будет начать работу группами по шесть-восемь человек. В Чехии все хотят, чтобы чемпионат возобновился.    
 
— Если первенство таки не удастся завершить, как будут распределяться места в турнирной таблице?
— Я разговаривал с тренером, который сказал, что турнир планируют возобновить, просто летом отпуска у команды практически не будет, возможно, лишь несколько дней. Но если, как вы говорите, не получится доиграть, то я слышал, что места в таблице хотят распределить по коэффициентам УЕФА за последние пять лет. Но, думаю, у этого решения будут противники. Тот же «Баник» из Остравы, который сейчас претендует на попадание в Лигу Европы, но не имеет европейского рейтинга из-за того, что не участвовал в еврокубках за последние пять лет. Поэтому пока нельзя говорить, что так будет в итоговой классификации.
 
— Перед вынужденной паузой «Слован» набрал приличный ход, добыв четыре победы кряду…
— Пришла беда для всех, поэтому нет какого-то разочарования от того, что соревнования приостановились. Этот период времени нужно пережить. 

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Источник — zbirna.com

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