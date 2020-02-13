Тарас КАЧАРАБА: «Не жалею, что не заиграл в Шахтере»

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба не сожалеет, что ему не удалось себя проявить в донецком «Шахтере», а также мечтает сыграть в составе сборной Украины.



— В текущем чемпионате ты провел все матчи без замен. Тренер тебе доверяет?

— Думаю, да. Дело в том, что летом, перед подписанием контракта со «Слованом», у меня были и другие варианты продолжения карьеры, но наш наставник сказал, что рассчитывает на меня. Это и стало главным аргументов в выборе команды. Я здесь уже освоился, меня все знают…



— С тобой в «Словане» выступает Ахмед Алибеков. Как он себя чувствует?

— Поначалу ему было непросто. Но сейчас он неплохо проявил себя на сборах и я надеюсь, что Ахмед будет играть намного чаще.



— Либерец — город небольшой. Как с супругой проводите досуг?

— С этим все нормально. Здесь есть куда выйти. А если что, то можно съездить погулять в Польшу или Германию, тут недалеко. Тем более что все границы открыты.



— Домой часто получается выбираться?

— Несмотря на расстояние порядка 800 километров, навестить своих близких и друзей езжу раз в полгода, из-за графика матчей чаще не получается.



— Нет сожаления, что не удалось себя проявить в «Шахтере»?

— Ни в коем случае, я об этом не жалею. В детстве были определенные амбиции, но у каждого своя дорога. Сейчас я не зацикливаюсь на этом. Я счастлив в «Словане». Хочу здесь развиваться.



— И когда-то попасть в сборную Украины…

— Это отдельная мечта (улыбается). Я стараюсь, работаю, но время покажет, готов ли я к такому вызову.

Напомним, Качараба подписал трехлетний контракт со «Слованом» летом 2019 года.