ВИДЕО. Есть только один Роналдо. Отец постриг сына в стиле легенды

Мальчик хотел выглядеть как Криштиану, но что-то пошло не так

  • 05.04.2020 16:35
  • 801 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Есть только один Роналдо. Отец постриг сына в стиле легенды
© screenshot

В твиттере набирает популярности видео, на котором отец постриг своего сына в домашних условиях во время карантина.

Парень, который, по всей видимости болеет за «Челси», попросил родителя сделать ему прическу, как у португальской звезды Криштиану Роналду.

Но отец, обладая своеобразным чувством юмора, выстриг отпрыску челку, как у бразильца Роналдо времен ЧМ-2002. 

«Есть только один Роналдо», – в припадке истерического смеха заявил отец, и был обозван придурком (dickhead).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.04.2020 17:31
    0
    Школота на сайтах не знает того Рональдо.
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 05.04.2020 17:13
    0
    Ухаха, батяня красавчиг. Хоть какой то позитив в это долбанное время.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.04.2020 16:54
    +2
    Батя троляка))
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.04.2020 16:54
    +2
    Батя троляка))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.04.2020 17:31
    0
    Школота на сайтах не знает того Рональдо.
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 05.04.2020 17:13
    0
    Ухаха, батяня красавчиг. Хоть какой то позитив в это долбанное время.
    Ссылка
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