ВИДЕО. Есть только один Роналдо. Отец постриг сына в стиле легенды

В твиттере набирает популярности видео, на котором отец постриг своего сына в домашних условиях во время карантина.
Парень, который, по всей видимости болеет за «Челси», попросил родителя сделать ему прическу, как у португальской звезды Криштиану Роналду.
Но отец, обладая своеобразным чувством юмора, выстриг отпрыску челку, как у бразильца Роналдо времен ЧМ-2002.
«Есть только один Роналдо», – в припадке истерического смеха заявил отец, и был обозван придурком (dickhead).
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There’s only one Ronaldo! 😂😂😂 pic.twitter.com/lNAGpB4Mxz— Lloydy (@Lloydy3217) April 4, 2020
Источник — Sport.ua
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