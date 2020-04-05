ВИДЕО. Есть только один Роналдо. Отец постриг сына в стиле легенды

В твиттере набирает популярности видео, на котором отец постриг своего сына в домашних условиях во время карантина.

Парень, который, по всей видимости болеет за «Челси», попросил родителя сделать ему прическу, как у португальской звезды Криштиану Роналду.

Но отец, обладая своеобразным чувством юмора, выстриг отпрыску челку, как у бразильца Роналдо времен ЧМ-2002.

«Есть только один Роналдо», – в припадке истерического смеха заявил отец, и был обозван придурком (dickhead).

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