ФОНСЕКА: «Переход в Рому – не вопрос денег. Были более щедрые предложения»

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прояснил причины, которые побудили его минувшим летом покинуть стан «горняков» и податься в Италию в ряды «Ромы».

«Переход в «Рому» - это был большой вызов для меня. Я всегда думал, что Италия является серьезным испытанием для тренеров, особенно иностранцев. У меня всегда были амбиции работать в лучших европейских лигах. В Италии чемпионат очень сложный, если не самый сложный с тактической точки зрения. Я был взволнован, когда мой агент Марко Абреу рассказал о вариантах, и о том, что «Рома» есть среди них. После этого я был сосредоточен на том, чтобы стать тренером «волков». Годом ранее я играл против «Ромы» с «Шахтером» в Лиге чемпионов и увидел атмосферу «Олимпико», а также страсть, с которой болельщики относятся к своей команде. Город также оказался среди факторов, которые привлекли меня. Несколько аспектов сошлись, что и убедило меня возглавить «Рому». И вопрос вовсе не в деньгах. У меня были более щедрые с финансовой точки зрения варианты. Однако я хотел испытать себя в чемпионате, где тактически многое отличается от других первенств. Сейчас я лишь убедился в своих ожиданиях», - рассказал Фонсека.

Напомним, перед приостановкой чемпионата Италии из-за коронавируса «Рома» занимала пятое место в таблице, отставая от «Аталанты», идущей четвертой, на три пункта.