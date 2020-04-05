ФОТО. Соболенко продолжает дразнить подписчиков горячими фотографиями

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко во время карантина продолжает радовать своих подписчиков горячими фотографиями.
В рамках последней фотосессии Арина позировала топлес и ей даже пришлось кое-что замазать в фотошопе.
ФОТО. Соболенко поделилась горячими фотографиями
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Источник — Sport.ua
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