ФОТО. Соболенко поделилась горячими фотографиями

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко во время карантина порадовала своих подписчиков двумя снимками из новой фотосессии.
Следует отметить, что 11-я ракетка мира выглядит роскошно.
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Источник — Instagram
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