Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки продемонстрировала, что во время карантина можно придумать множество оригинальных вещей.

Так, к примеру, если надеть кофту с капюшоном, так называемый худи, задом наперед, то капюшон можно заполнить разными вкусностями и есть их без помощи рук.

Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.

Датчанка завершила карьеру после Australian Open-2020.