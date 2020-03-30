ВИДЕО. Возняцки показала, как можно есть без рук во время карантина

Датчанка задает тренды

  • 30.03.2020 20:50
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ВИДЕО. Возняцки показала, как можно есть без рук во время карантина
© WTA. Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки продемонстрировала, что во время карантина можно придумать множество оригинальных вещей.

Так, к примеру, если надеть кофту с капюшоном, так называемый худи, задом наперед, то капюшон можно заполнить разными вкусностями и есть их без помощи рук.

Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.

Датчанка завершила карьеру после Australian Open-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday’s in quarantine. What are you guys up to? #socialdistancing

Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

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Источник — Sport.ua

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