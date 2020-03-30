Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки продемонстрировала, что во время карантина можно придумать множество оригинальных вещей.
Так, к примеру, если надеть кофту с капюшоном, так называемый худи, задом наперед, то капюшон можно заполнить разными вкусностями и есть их без помощи рук.
Отметим, что Возняцки является экс-первой ракеткой мира и победительницей Australian Open-2018. Также она дважды (в 2009 и 2014 годах) играла в финале US Open. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.
Датчанка завершила карьеру после Australian Open-2020.
Источник — Sport.ua
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