Милан отказался от Ракитича из-за его высоких финансовых запросов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не станет игроком «Милана».
Как утверждает итальянская пресса, «россонери» прекратили переговоры по Ракитичу с «Барселоной». Причина - слишком высокие требования хорвата по заработной плате.
В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.
Напомним, ранее «Барселона» повесила ценник на Ракитича.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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