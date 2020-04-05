Милан отказался от Ракитича из-за его высоких финансовых запросов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не станет игроком «Милана».

Как утверждает итальянская пресса, «россонери» прекратили переговоры по Ракитичу с «Барселоной». Причина - слишком высокие требования хорвата по заработной плате.

В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Напомним, ранее «Барселона» повесила ценник на Ракитича.