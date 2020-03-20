Барселона повесила ценник на Ракитича

Каталонская «Барселона» не намерен продавать своего 32-летнего хорватского хавбека Ивана Ракитича дешевле €20 миллионов.

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в «Севилью».

Контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года, стороны не будут его продлевать.

В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.