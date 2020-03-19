Ракитич хочет в Севилью

32-летний хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич намерен уйти из клуба будущим летом.

Футболист хочет вернуться в «Севилью», за которую он выступал с 2011-го по 2014-й годы. Контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года, стороны не будут его продлевать.

В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.