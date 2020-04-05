ВИДЕО. Надаль сыграл в теннис против своей сестры во время карантина

Второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль поддерживает форму во время карантина разными способами.

К примеру, испанец играет против своей младшей сестры Марии Исабель, которая довольно неплохо владеет ракеткой.

Отметим, что по данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 5 апреля в Испании было зарегистрировано 130 759 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 12 418 смертей.

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