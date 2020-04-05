Арсенал может подписать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перебраться в «Арсенал».
Как сообщает The Athletic, лондонский клуб готов подписать хавбека в ближайшее трансферное окно.
Отметим, что МЮ готов отпустить футболиста, поскольку он не входит в планы тренера команду Оле-Гуннара Сульшера
В нынешнем сезоне Лингард забил 2 мяча и отдал 2 результативных передач в 35 играх за клуб.
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Источник — The Athletic
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