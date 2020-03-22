Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Лингардом и Перейрой

Полузащитники летом покинут клуб

  • 22.03.2020 13:46
  • 390 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Лингардом и Перейрой
© GiveMeSport

Хавбеки «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Андреас Перейра этим летом покинут клуб.

Как отмечает английская пресса, главный тренер команды Оле Гуннар Сульшер не рассчитывает на обоих футболистов.

Лингард в этом сезоне провел 35 матчей за МЮ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Перейра сыграл 35 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности