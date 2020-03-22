Манчестер Юнайтед готов попрощаться с Лингардом и Перейрой

Хавбеки «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Андреас Перейра этим летом покинут клуб.
Как отмечает английская пресса, главный тренер команды Оле Гуннар Сульшер не рассчитывает на обоих футболистов.
Лингард в этом сезоне провел 35 матчей за МЮ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Перейра сыграл 35 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.
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Источник — Goal.com
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