Александр КАРАВАЕВ: «Вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках»

Полузащитник столичного клуба заявил, что украинцы не соблюдают режим карантина

  • 05.04.2020 13:12
  • 927 просмотров
  • 2 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках»
© Dynamomania. Александр Караваев

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал, что украинцы не соблюдают режим карантина.
 
«Солнышко. Говорили, что нельзя на шашлычки и пикнички, но вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках.
 
Когда кого-то конкретно это коснется, только тогда уже начинают переживать», – сказал Караваев.
 
Напомним, в Украине продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 13:00 5-го апреля в Украине зафиксировано более 1250 инфицированных, 32 из которых скончались.

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Источник — Трендец

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 05.04.2020 13:19
    +3
    ... а сам Караваєв до лісу хлібчика купити ходив?...
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 05.04.2020 13:17
    -5
    Стукачок, конкретна мусарня...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.04.2020 13:19
    +3
    ... а сам Караваєв до лісу хлібчика купити ходив?...
    Ссылка
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