Александр КАРАВАЕВ: «Вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках»

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал, что украинцы не соблюдают режим карантина.



«Солнышко. Говорили, что нельзя на шашлычки и пикнички, но вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках.



Когда кого-то конкретно это коснется, только тогда уже начинают переживать», – сказал Караваев.



Напомним, в Украине продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 13:00 5-го апреля в Украине зафиксировано более 1250 инфицированных, 32 из которых скончались.

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