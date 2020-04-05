Александр КАРАВАЕВ: «Вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках»

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал, что украинцы не соблюдают режим карантина.
«Солнышко. Говорили, что нельзя на шашлычки и пикнички, но вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках.
Когда кого-то конкретно это коснется, только тогда уже начинают переживать», – сказал Караваев.
Напомним, в Украине продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на 13:00 5-го апреля в Украине зафиксировано более 1250 инфицированных, 32 из которых скончались.
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Источник — Трендец
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