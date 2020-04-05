Александр КАРАВАЕВ: «Продуктов нам хватит на две недели»

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, как запасался продуктами во время карантина.

«Когда началась вся эта паника мы целенаправленно не ехали покупать продукты глобально, чтобы не стоять лишний раз в очередях. Потом решили немного купить круп, макарон.

На сколько хватит нам продуктов? На недели две. У меня жена так ест, что она и месяц может прожить на одной гречке», - сказал Караваев.

Ранее Караваев высказался о возможном сокращении зарплат в «Динамо».