Александр КАРАВАЕВ: «Продуктов нам хватит на две недели»

Футболіст «Динамо» особо не запасался провиантом

  • 05.04.2020 11:21
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Александр КАРАВАЕВ: «Продуктов нам хватит на две недели»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, как запасался продуктами во время карантина.

«Когда началась вся эта паника мы целенаправленно не ехали покупать продукты глобально, чтобы не стоять лишний раз в очередях. Потом решили немного купить круп, макарон.

На сколько хватит нам продуктов? На недели две. У меня жена так ест, что она и месяц может прожить на одной гречке», - сказал Караваев.

Ранее Караваев высказался о возможном сокращении зарплат в «Динамо».

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Источник — Трендец

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