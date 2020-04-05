Александр КАРАВАЕВ: «Продуктов нам хватит на две недели»

Хавбек «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, как запасался продуктами во время карантина.
«Когда началась вся эта паника мы целенаправленно не ехали покупать продукты глобально, чтобы не стоять лишний раз в очередях. Потом решили немного купить круп, макарон.
На сколько хватит нам продуктов? На недели две. У меня жена так ест, что она и месяц может прожить на одной гречке», - сказал Караваев.
Ранее Караваев высказался о возможном сокращении зарплат в «Динамо».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трендец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.