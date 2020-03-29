Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо вопрос пересмотра контрактов не поднимался»

Киевский клуб не спешит урезать зарплаты своим футболистам

  • 29.03.2020 19:49
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Александр КАРАВАЕВ: «В Динамо вопрос пересмотра контрактов не поднимался»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

27-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев сообщил, что в клубе не собираются пересматривать контракты в связи карантином, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вообще ничего такого не было, не говорили. Это даже не обсуждалось, такой вопрос не поднимался. Все выплачивалось вовремя, не было никаких задержек. Даже разговоров об этом не шло. Может быть, в будущем, когда карантин затянется, что-то нам скажут. Но есть уверенность, что этот вопрос даже не будут поднимать. А если и поднимут, то уверен, что никаких конфликтных ситуаций не будет. Мы сразу же решим этот вопрос, и все от этого выиграют. Никто не будет против, даже если будут какие-то требования у руководства или игроков», — отметил Караваев.

Ранее сообщалось, что ФИФА попросит футболистов о временном снижении зарплат на 50%.

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Источник — Instagram

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