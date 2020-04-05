Милан начал переговоры с Ральфом Рангником

Миланский клуб готов дать специалисту существенные средства для покупки игроков

  • 05.04.2020 11:46
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Милан начал переговоры с Ральфом Рангником
© Бундеслига. Ральф Рангник

Экс-тренер «Лейпцига» и «Шальке» Ральф Рангник вскоре может возглавить «Милан».

Как сообщает итальянская пресса, представители миланского клуба уже провели переговоры с 61-летним специалистом. Стороны обсуждают трансферный бюджет на следующий сезон.

Ожидается, что на трансферы Рангник получит 75 миллионов евро. Также специалист может рассчитывать на средства, вырученные от продаж футболистов.

В данный «Милан» возглавляет Стефано Пиоли, который в октябре сменил Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что «Милан» летом подпишет Ивана Ракитича.

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Источник — Football-Italia

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