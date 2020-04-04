Милан и Интер хотят подписать Ракитича

Хавбек каталонской «Барселоны» и национальной сборной Хорватии Иван Ракитич может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По данным источника, что интерес к 32-летнему игроку проявляют «Милан» и «Интер». Обе команды попытаются подписать хавбека в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт Ракитича с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года, стороны не будут его продлевать.

Напомним, ранее «Барселона» повесила ценник на Ракитича.