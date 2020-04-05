Бавария выкупит Перишича за 25 миллионов евро

«Бавария» намерена выкупить полузащитника Ивана Перишича, который в данный момент играет в Мюнхене на правах аренды. Футболист принадлежит «Интеру».
Как отмечает итальянская пресса, на Перишича рассчитывает главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который недавно продлил контракт с клубом.
Ожидается, что за Перишича мюнхенцам нужно будет заплатить 25 миллионов евро.
В этом сезоне Перишич сыграл 22 матча за «Баварию», забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложит Сане пятилетний контракт.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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