Бавария предложит Сане пятилетний контракт

У хавбека «Ман Сити» есть еще два предложения от топ-клубов

  • 19.03.2020 09:24
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Бавария предложит Сане пятилетний контракт
© twitter.com/ManCity. Лерой Сане

«Бавария» по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. На прошлой неделе гендиректор «Баварии» встречался с агентством, которое представляет интересы Сане.

Официально переговоры начнутся только 1 апреля, однако уже сейчас известно, что «Бавария» готова предложить Сане 5-летний контракт.

Также на руках у полузащитника «Сити» есть еще два предложения от европейских топ-клубов.

Сам Сане хочет покинуть «Манчестер Сити». Его контракт с чемпионами Англии действует до лета 2021 года.

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Источник — Sport Bild

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