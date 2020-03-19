Бавария предложит Сане пятилетний контракт

«Бавария» по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. На прошлой неделе гендиректор «Баварии» встречался с агентством, которое представляет интересы Сане.
Официально переговоры начнутся только 1 апреля, однако уже сейчас известно, что «Бавария» готова предложить Сане 5-летний контракт.
Также на руках у полузащитника «Сити» есть еще два предложения от европейских топ-клубов.
Сам Сане хочет покинуть «Манчестер Сити». Его контракт с чемпионами Англии действует до лета 2021 года.
Источник — Sport Bild
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