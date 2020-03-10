Сане хочет уйти из Манчестер Сити

«Бавария» не торопится подписывать футболиста

  • 10.03.2020 18:58
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Сане хочет уйти из Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити. Лерой Сане

24-летний немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет покинуть английский клуб.

Сане недоволен ролью, которая ему отводится в «Манчестер Сити». Футболист хочет быть главной звездой клуба, в котором играет.

Выкупить контракт игрока может мюнхенская «Бавария». Но немецкий клуб не торопится со сделкой. «Баварию» смущает травма крестообразной связки колена, от которой Сане восстановился совсем недавно. При этом «Манчестер Сити» не хочет продлевать соглашение с футболистом и улучшать условия его контракта.

В текущем сезоне Сане из-за травмы провел всего два матча за «Манчестер Сити».

Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.

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Источник — Sky Sports

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