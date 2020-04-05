Андрей ЛУНИН: «Опыт в Овьедо прибавил мне уверенности»

Украинский вратарь высказался о своей игре в текущем сезоне

  • 05.04.2020 09:16
  • 194 просмотра
  • 0 комментариев
Андрей ЛУНИН: «Опыт в Овьедо прибавил мне уверенности»
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который в этом сезоне играл в «Овьедо» на правах аренды прокомментировал свою игру, а также поделился планами на будущее.

«Игра за «Овьедо»? Мне сложно оценить столь короткий промежуток времени. Хотелось бы закончить сезон…

Опыт выступлений в «Овьедо» прибавил мне уверенности. Благодарен этому клубу за доверие и игровое время.  

Конечно, я хотел бы вернуться в «Реал» и побороться за место первого вратаря. Но все зависит от тренеров. Посмотрим.

Я хотел бы выиграть все с «Реалом» и сборной Украины. Но это пока мечты. Нужно много работать», - сказал Лунин.

Ранее сообщалось о том, что болельщики «Реала» хотят, чтобы Лунин вернулся в клуб.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности