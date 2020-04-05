Андрей ЛУНИН: «Опыт в Овьедо прибавил мне уверенности»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, который в этом сезоне играл в «Овьедо» на правах аренды прокомментировал свою игру, а также поделился планами на будущее.
«Игра за «Овьедо»? Мне сложно оценить столь короткий промежуток времени. Хотелось бы закончить сезон…
Опыт выступлений в «Овьедо» прибавил мне уверенности. Благодарен этому клубу за доверие и игровое время.
Конечно, я хотел бы вернуться в «Реал» и побороться за место первого вратаря. Но все зависит от тренеров. Посмотрим.
Я хотел бы выиграть все с «Реалом» и сборной Украины. Но это пока мечты. Нужно много работать», - сказал Лунин.
Ранее сообщалось о том, что болельщики «Реала» хотят, чтобы Лунин вернулся в клуб.
Источник — zbirna.com
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