Динамо-Брест — Славия-Мозырь — 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Динамо-Брест» дома проиграло «Славии-Мозырь» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо-Брест» — «Славия-Мозырь» — 1:2
Голы: Павловец, 86 — Чухлей, 64, с пенальти, Котляров, 77
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Источник — YouTube
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