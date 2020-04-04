ФОТО. Тайсон признался в любви к бразильскому клубу

Полузащитник «Шахтера» поздравил «Интернасьонал» со 111-летием

  • 04.04.2020 19:50
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ФОТО. Тайсон признался в любви к бразильскому клубу
© Instagram. Тайсон

32-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон поздравил бразильский «Интернасьонал» со 111-летием.

«Поздравляем «Интернасьонал» со 111-летием! Благодарю за все! «Интер» навсегда!», — написал Тайсон в Instagram, добавив сердечки.

Тайсон — воспитанник «Интернасьоналя», выступавший за молодежные команды клуба с 2002-го по 2008-й годы, а за первую команду с 2008-го по 2010-й годы. Из «Интернасьоналя» Тайсон перешел в харьковский «Металлист», откуда и перебрался в донецкий «Шахтер» в 2013-м.

Контракт Тайсона с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Instagram

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