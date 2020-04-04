Мане признали Игроком сезона в АПЛ

Авторитетный ресурс Sky Sports провел опрос среди болельщиков на звание лучшего игрока нынешнего сезона в АПЛ. В нем приняли участие более 50 тысяч человек.
Победу в голосовании одержал форвард «Ливерпуля» Садио Мане, который набрал 33% голосов.
Он опередил партнера по команде Джордана Хендерсона (31%) и лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне (20%).
В нынешнем сезоне на счету Мане 14 голов и 7 ассистов в 26 матчах АПЛ.
Сейчас чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что Мане может перейти в «Реал».
Источник — Sky Sports
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