Тайсон – лучший игрок марта в Шахтере

Бразильский полузащитник получил награду

  • 04.04.2020 19:07
  • 158 просмотров
  • 3 комментария
Тайсон – лучший игрок марта в Шахтере
© ФК Шахтер. Тайсон

Лучшим игроком марта в «Шахтере» был признан бразильский полузащитник Тайсон.

В голосовании среди болельщиков он опередил Жуниора Мораеса, Маркоса Антонио и Сергея Кривцова.

В марте Тайсон провел за «Шахтер» 4 матча и забил 2 гола.

Ранее Тайсон заявил, что хочет вернуться в Бразилию.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 04.04.2020 20:18
    -1
    Что бы не говорили тут "антигорняцкие" шутники, а Тайсон в марте действительно был самым активным и полезным в команде, так что если не говорить об особенностях его характера - по крайней мере в недостатке профессионализма и самоотдачи в последние месяцы перед карантином его обвинить нельзя. Вот прежде - перед зимней паузой - были моменты, где не все у него было "чисто" с отношением к работе...
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 04.04.2020 19:56
    0
    За квітень теж буде найкращим
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    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 19:12
    0
    Новость довела всех до слёз
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 04.04.2020 19:56
    0
    За квітень теж буде найкращим
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 19:12
    0
    Новость довела всех до слёз
    Ссылка
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