Тайсон – лучший игрок марта в Шахтере

Лучшим игроком марта в «Шахтере» был признан бразильский полузащитник Тайсон.
В голосовании среди болельщиков он опередил Жуниора Мораеса, Маркоса Антонио и Сергея Кривцова.
В марте Тайсон провел за «Шахтер» 4 матча и забил 2 гола.
Ранее Тайсон заявил, что хочет вернуться в Бразилию.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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