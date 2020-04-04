ФОТО. 2013: Год Роббери

2013-й год стал очень успешным в карьерах двух вингеров мюнхенской «Баварии» — Арьена Роббена и Франка Рибери.
За год Рибери сыграл 42 матча, где забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач. На счету Роббена 40 матчей, где он забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.
Роббен закончил карьеру по завершении сезона 2018/2019. Рибери выступает за итальянскую «Фиорентину».
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