ФОТО. 2013: Год Роббери

2013-й год стал очень успешным в карьерах двух вингеров мюнхенской «Баварии» — Арьена Роббена и Франка Рибери.

За год Рибери сыграл 42 матча, где забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач. На счету Роббена 40 матчей, где он забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.

Роббен закончил карьеру по завершении сезона 2018/2019. Рибери выступает за итальянскую «Фиорентину».