ФОТО. 2013: Год Роббери

Арьен Роббен и Франк Рибери за год забили 39 мячей на двоих

  • 04.04.2020 18:46
  • 366 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. 2013: Год Роббери
© ФК Бавария. Франк Рибери и Арьен Роббен

2013-й год стал очень успешным в карьерах двух вингеров мюнхенской «Баварии» — Арьена Роббена и Франка Рибери.

За год Рибери сыграл 42 матча, где забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач. На счету Роббена 40 матчей, где он забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.

Роббен закончил карьеру по завершении сезона 2018/2019. Рибери выступает за итальянскую «Фиорентину».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 04.04.2020 19:50
    +2
    Думал, что за типок такой Робери, а он что оказывается. Решили потроллить!)))) Зачет
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 04.04.2020 19:50
    +2
    Думал, что за типок такой Робери, а он что оказывается. Решили потроллить!)))) Зачет
    Ссылка
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