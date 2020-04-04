ФОТО. Жена и ребенок Малиновского гуляют на балконе в Бергамо

Роксана Малиновская, жена 26-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, соблюдает карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Роксана вместе с дочерью Оливией «гуляют» на балконе в Бергамо.
По состоянию на 4-е апреля в Италии зафиксировано почти 120 тысяч заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч пациентов умерли. Бергамо — один из наиболее пострадавших от пандемии городов.
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