ФОТО. Жена и ребенок Малиновского гуляют на балконе в Бергамо

Роксана Малиновская, жена 26-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, соблюдает карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Роксана вместе с дочерью Оливией «гуляют» на балконе в Бергамо.

По состоянию на 4-е апреля в Италии зафиксировано почти 120 тысяч заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч пациентов умерли. Бергамо — один из наиболее пострадавших от пандемии городов.