ФОТО. Жена и ребенок Малиновского гуляют на балконе в Бергамо

Семья Малиновских строго соблюдает карантин

  • 04.04.2020 17:42
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ФОТО. Жена и ребенок Малиновского гуляют на балконе в Бергамо
© Instagram. Роксана и Оливия Малиновские

Роксана Малиновская, жена 26-летнего украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, соблюдает карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Роксана вместе с дочерью Оливией «гуляют» на балконе в Бергамо.

По состоянию на 4-е апреля в Италии зафиксировано почти 120 тысяч заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч пациентов умерли. Бергамо — один из наиболее пострадавших от пандемии городов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo noi 😍👩‍👧❤️🇮🇹

Публикация от Roksana_m7 (@roksana_m7)

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Источник — Instagram

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