ВИДЕО. Роналду стрижется в домашних условиях

Даже во время пандемии коронавируса Криштиану Роналду тщательно следит за своим внешним видом.
Португальский форвард «Ювентуса» выложил в Инстаграме видео, на котором его стрижет его девушка, Джорджина Родригес:
Ранее сообщалось о том, что Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории.
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Источник — Instagram
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