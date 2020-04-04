ВИДЕО. Роналду стрижется в домашних условиях

Даже во время пандемии коронавируса Криштиану Роналду тщательно следит за своим внешним видом.

Португальский форвард «Ювентуса» выложил в Инстаграме видео, на котором его стрижет его девушка, Джорджина Родригес:

Ранее сообщалось о том, что Роналду станет первым футболистом-миллиардером в истории.