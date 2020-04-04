Игроки МЮ 30% зарплаты будут отдавать местным больницам

Пока клубы АПЛ только собираются вести переговоры с игроками о снижении зарплат на время коронавируса, «Манчестер Юнайтед» уже договорился с футболистами о способе поддержать город.
Сообщается, что все игроки первой команды до завершения кризиса будут отдавать 30% своей зарплаты манчестерским больницам.
По информации СМИ, изначально идею предложил защитник Харри Магуайр, и она была поддержана командой и клубом.
Ранее некоторые политики Великобритании раскритиковали футболистов АПЛ, которые продолжают получать полные зарплаты, тогда как клубы увольняют обычных работников.
Источник — Reuters
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