Игроки МЮ 30% зарплаты будут отдавать местным больницам

Пока клубы АПЛ только собираются вести переговоры с игроками о снижении зарплат на время коронавируса, «Манчестер Юнайтед» уже договорился с футболистами о способе поддержать город.

Сообщается, что все игроки первой команды до завершения кризиса будут отдавать 30% своей зарплаты манчестерским больницам.

По информации СМИ, изначально идею предложил защитник Харри Магуайр, и она была поддержана командой и клубом.

Ранее некоторые политики Великобритании раскритиковали футболистов АПЛ, которые продолжают получать полные зарплаты, тогда как клубы увольняют обычных работников.