У вице-президента Барселоны обнаружен коронавирус

У первого вице-президента «Барселоны» Жорди Кардонера был обнаружен коронавирус.

На данный момент состояние 57-летнего функционера стабильное. Болезнь протекает без осложнений.

Сейчас Испания является одним из эпицентров пандемии коронавируса. В стране зафиксировано уже почти 125 тысяч случаев заражения, и 11744 смерти.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может урезать зарплаты своим игрокам больше, чем на 70%.