У вице-президента Барселоны обнаружен коронавирус

У первого вице-президента «Барселоны» Жорди Кардонера был обнаружен коронавирус.
На данный момент состояние 57-летнего функционера стабильное. Болезнь протекает без осложнений.
Сейчас Испания является одним из эпицентров пандемии коронавируса. В стране зафиксировано уже почти 125 тысяч случаев заражения, и 11744 смерти.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может урезать зарплаты своим игрокам больше, чем на 70%.
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Источник — Sport.es
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