70% мало. Барселона может еще сильнее сократить зарплаты игрокам

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» сейчас изучает свое финансовое положение с учетом пандемии коронавируса, что может снова повлиять на зарплаты игроков.

Ранее клуб уже уменьшил зарплаты на 70% на время до возобновления чемпионата, но этого может быть мало.

В «Барселоне» подсчитывают убытки от вероятного проведения матчей без болельщиков (минимум до конца лета), возможного отсутствие новых спонсорских контрактов, а также значительного уменьшение продаж атрибутики во всем мире.

Все это может привести к дополнительному урезанию зарплат, что наверняка вызовет недовольство игроков.

При этом главный конкурент «Реал» пока только обсуждает возможность сокращения зарплат, но решение еще не принято.