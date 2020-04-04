70% мало. Барселона может еще сильнее сократить зарплаты игрокам

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» сейчас изучает свое финансовое положение с учетом пандемии коронавируса, что может снова повлиять на зарплаты игроков.
Ранее клуб уже уменьшил зарплаты на 70% на время до возобновления чемпионата, но этого может быть мало.
В «Барселоне» подсчитывают убытки от вероятного проведения матчей без болельщиков (минимум до конца лета), возможного отсутствие новых спонсорских контрактов, а также значительного уменьшение продаж атрибутики во всем мире.
Все это может привести к дополнительному урезанию зарплат, что наверняка вызовет недовольство игроков.
При этом главный конкурент «Реал» пока только обсуждает возможность сокращения зарплат, но решение еще не принято.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.