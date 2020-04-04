Виктор ВАЦКО: «Цыганков сейчас закрывает Цитаишвили дорогу в Динамо»

Журналист считает, что клубу нужно учиться продавать игроков вовремя

  • 04.04.2020 16:27
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Виктор ВАЦКО: «Цыганков сейчас закрывает Цитаишвили дорогу в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Известный журналист Виктор Вацко уверен, что «Динамо» нужно учиться отпускать своих ведущих игроков вовремя, чтобы больше на них зарабатывать.

«У «Динамо» пока не работает система своевременной продажи футболистов и подготовки замены этим игрокам в первой команде. Возьмем один простой пример — Ярмоленко. В свое время он не перешел в «Эвертон» или «Сток Сити», остался в «Динамо» и помог команде выйти в Лигу чемпионов».

«Игорь Суркис посчитал, что таким образом Ярмоленко заработал для клуба 25 млн, и в следующем году он был продан за эту сумму в «Боруссию». Такая математика имеет право на существование».

«С другой стороны я считаю, что Цыганков мог раньше стартовать в первой команде. Но тогда Ярмоленко закрывал ему дорогу. Так же, как сейчас Цыганков закрывает дорогу Цитаишвили», — рассказал журналист в эфире Вацко Live.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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