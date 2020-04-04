Андрей СТОЛЯРЧУК: «Бельгийские клубы живут за счет продажи футболистов»

Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук поделился мнением об идее полностью остановить этот сезон чемпионата Бельгии.

«Клубы чемпионата Бельгии живут за счет продажи своих футболистов. По статистике прошлого сезона 120 млн. доход первого дивизиона Бельгии. Клубы воспитывают футболистов и потом перепродают их, пример Руслан Малиновский. С точки зрения разрыва контрактов с титульными спонсорами и т.д., неустойка не такая большая как в топ чемпионатах.

В топ чемпионатах разыгрывается сразу несколько мест попадания в групповую стадию Лиги Чемпионов, а это сразу 50-60 млн. евро дохода. Поэтому в таких чемпионатах настаивают на продолжении чемпионатов. Что не скажешь о Бельгии, в которой не каждый год чемпион страны попадает на прямую в группу Лиги чемпионов», - сказал Столярчук.