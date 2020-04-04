Андрей СТОЛЯРЧУК: «Бельгийские клубы живут за счет продажи футболистов»

Комментатор – о возможном завершении чемпионата Бельгии на этапе конца регулярного чемпиона

  • 04.04.2020 14:26
  • 165 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей СТОЛЯРЧУК: «Бельгийские клубы живут за счет продажи футболистов»
© Футбол 1/2/3. Андрей Столярчук

Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук поделился мнением об идее полностью остановить этот сезон чемпионата Бельгии.

«Клубы чемпионата Бельгии живут за счет продажи своих футболистов. По статистике прошлого сезона 120 млн. доход первого дивизиона Бельгии. Клубы воспитывают футболистов и потом перепродают их, пример Руслан Малиновский. С точки зрения разрыва контрактов с титульными спонсорами и т.д., неустойка не такая большая как в топ чемпионатах. 

В топ чемпионатах разыгрывается сразу несколько мест попадания в групповую стадию Лиги Чемпионов, а это сразу 50-60 млн. евро дохода. Поэтому в таких чемпионатах настаивают на продолжении чемпионатов. Что не скажешь о Бельгии, в которой не каждый год чемпион страны попадает на прямую в группу Лиги чемпионов», - сказал Столярчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.04.2020 15:00
    0
    Извините, но Вы бы лучше мнение "Дяди Васи" из соседнего подъезда спросили, чем этого горе-комментатора, который биатлон с футболом путает.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.04.2020 15:00
    0
    Извините, но Вы бы лучше мнение "Дяди Васи" из соседнего подъезда спросили, чем этого горе-комментатора, который биатлон с футболом путает.
    Ссылка
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