Александр ЯКОВЕНКО: «Плей-офф делает чемпионат намного зрелищнее»

Специалист – о возможном завершении чемпионата Бельгии на этапе конца регулярного чемпионата

  • 04.04.2020 14:03
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Александр ЯКОВЕНКО: «Плей-офф делает чемпионат намного зрелищнее»
© Футбол 1/2. Александр Яковенко

Бывший футболист целого ряда бельгийских клубов и национальной сборной Украины Александр Яковенко поделился мнением об идее полностью остановить этот сезон чемпионата Бельгии.

«В Бельгии как мы знаем до окончания регулярного чемпионата оставался один тур и должен был начаться плей-офф. Поэтому принятия решения о завершении чемпионата давалась намного легче, чем в тех чемпионатах где до конца сезона еще много туров. 

В Бельгии приняли решение остановить чемпионат на этапе конца регулярного чемпионата и даже не начинать этап плей-офф игр. Плей-офф конечно даёт шанс клубам, которые после этапа регулярного чемпионата занимали не первые места, попасть в еврокубки и даже стать чемпионом страны. И на моё мнение плей-офф делает чемпионат намного зрелищнее», - сказал Яковенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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