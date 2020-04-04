Александр ЯКОВЕНКО: «Плей-офф делает чемпионат намного зрелищнее»

Бывший футболист целого ряда бельгийских клубов и национальной сборной Украины Александр Яковенко поделился мнением об идее полностью остановить этот сезон чемпионата Бельгии.

«В Бельгии как мы знаем до окончания регулярного чемпионата оставался один тур и должен был начаться плей-офф. Поэтому принятия решения о завершении чемпионата давалась намного легче, чем в тех чемпионатах где до конца сезона еще много туров.

В Бельгии приняли решение остановить чемпионат на этапе конца регулярного чемпионата и даже не начинать этап плей-офф игр. Плей-офф конечно даёт шанс клубам, которые после этапа регулярного чемпионата занимали не первые места, попасть в еврокубки и даже стать чемпионом страны. И на моё мнение плей-офф делает чемпионат намного зрелищнее», - сказал Яковенко.