Александр ГЛЕБ: «В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит чемпионат»

Известный в прошлом белорусский игрок Александр Глеб считает, что чемпионат Беларуси продолжается, так как многие уже закупили права на трансляции и начали следить за этим первенством.
«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие».
«Чемпионат не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», – сказал Глеб.
Источник — Матч ТВ
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