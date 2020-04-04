Александр ГЛЕБ: «В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит чемпионат»

Известный в прошлом белорусский игрок Александр Глеб считает, что чемпионат Беларуси продолжается, так как многие уже закупили права на трансляции и начали следить за этим первенством.

«В Беларуси сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат. Не знаю, получают ли удовольствие».

«Чемпионат не останавливается, чтобы футболисты сборной потом смогли на равных сыграть с Грузией? Я думаю, не останавливают, потому что многие страны купили права на показ чемпионата Беларуси», – сказал Глеб.