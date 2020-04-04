ДУГЛАС: «Маркевич нашел для Днепра стратегию, которая хорошо работала»

Бразильский экс-защитник «Днепра» Дуглас поделился мнением о том, благодаря чему команда Мирона Маркевича добралась до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15.
– В чем секрет успеха команды в Лиге Европы?
– Маркевич нашел для нас игровую стратегию, которая работала очень хорошо, мы поняли его идею и пришли к убеждению, что можно достичь финала. У нас была очень сильная защита, которая пропустила мало голов и сильная атака, которая умела решать моменты для достижения успеха.
– Что ты почувствовал, когда понял, что сыграешь в финале Лиги Европы?
– Право играть в финале одного из самых важных турниров мира и быть среди лучших игроков Европы и мира. Я был счастлив.
– Чего не хватило в финале?
– Нам не хватало опыта. «Севилья» была действующим чемпионом, привыкшим выдавать великолепные финалы и выдерживать большое давление.
Напомним, Дуглас выступал за «Днепр» с 2013 по 2016 год. Всего провел за клуб 87 матчей, забил один мяч.
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Источник — Трибуна
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