Андрей БАЦУЛА: «Большие проблемы у Остенде, Стандарда и Андерлехта»

Украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал, что в его клубе пока не планируют урезать зарплаты игрокам. Но, по словам украинца, в других командах финансовые трудности есть.

«Когда начались разговоры во многих клубах о возможном сокращении зарплат, наш капитан позвонил генеральному директору клуба, и тот сказал, чтобы мы не переживали, проблем никаких не будет, вплоть до следующего сезона не будет даже никаких разговоров.

Я знаю, что есть большие проблемы у Остенде, Стандарда. Также Андерлехт хотел урезать зарплаты. Как они будут выкручиваться из этой ситуации... Футболистам из тех клубов не хотят рассказывать всю ситуацию, они общаются через их менеджеров», - сказал Бацула в эфире программы «Оставайся с футболом» на ТК «Футбол 1».

Ранее сообщалось, что в Бельгии собираются завершить сезон досрочно.