СУРКИС: «Хорошо, что Динамо и Шахтер не нуждаются в помощи УАФ и УЕФА»

Президент киевлян переживает о финансовом положении других клубов

  • 04.04.2020 09:15
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СУРКИС: «Хорошо, что Динамо и Шахтер не нуждаются в помощи УАФ и УЕФА»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о том, будет ли доигран нынешний сезон в европейском футболе.

— Игорь Михайлович, вы верите в то, что этот чемпионат будет доигран?
— Я могу верить и хотеть, чтобы чемпионат был доигран. И чемпионат должен быть доигран, если будет возможность его доиграть. Если такой возможности не будет, то, естественно, он не будет доигран. Но даже УЕФА, из источников, которые я читаю,  предлагает разные сроки, но мы о них не знаем, узнаем новости только из прессы. С нами не связывается Ассоциация футбола, никто с нами не говорит. Такое впечатление, что у нас каждый живет сам по себе. Премьер-лига понятно, там сейчас нет президента, но есть УАФ, которая ведет прямой диалог с УЕФА. Наверное, там что-то обсуждается, что-то рекомендуется. Можно было сделать, как Олимпийский комитет, совещание по Скайпу? Сделать совещание с клубами?

Хорошо, что «Динамо», «Шахтер» не нуждаются в их помощи, но есть же и другие клубы у нас, которые все-таки попали в эту непростую ситуацию, и я понимаю, насколько им тяжело. Они должны понимать, как вести себя дальше. Испанская федерация, например, собирала представителей клубов, и они обсуждали, что за две недели до возобновления чемпионата федерация об этом объявит, дав клубам время на подготовку. Вы же прекрасно понимаете, если завтра начнется чемпионат, мы его начать не сможем, поскольку футболисты находятся не в тех физических кондициях. Мы не можем рисковать их здоровьем. Им нужно дать некоторое время на подготовку.

Не знаю сколько нужно, 10 дней или 15, но это всё нужно обсуждать. Но эта инициатива должна исходить от руководства УАФ, чтобы мы провели такое совещание. Кроме всего прочего, есть и игроки национальной сборной, о которых они так заботятся.

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Источник — Циганик LIVE

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