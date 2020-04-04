Бенжамен ПАВАР: «Бавария скоро снова выиграет Лигу чемпионов»

Защитник мюнхенцев уверен в успехе своей команды

  • 04.04.2020 08:37
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Бенжамен ПАВАР: «Бавария скоро снова выиграет Лигу чемпионов»
© ФК Бавария. Бенжамен Павар

24-летний защитник мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар выразил надежду, что в скором времени европейский футбол возобновит сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Я хотел бы, чтобы люди в это особенное время берегли себя и следовали советам экспертов по здравоохранению. Я надеюсь, что в скором времени мы снова увидимся на стадионе.

Для меня это лучший клуб мира, в котором выступают лучшие игроки мира. «Бавария» скоро снова выиграет Лигу чемпионов, я в этом уверен», - сказал Павар.

Отметим, что «Бавария» пять раз выигрывала Лигу чемпионов, последний в сезоне 2012/13. В этом сезоне мюнхенский клуб дошел до 1/8 финала, где в первом матче разгромил «Челси» со счетом 3:0. Ответная встреча перенесена на неопределенный срок.

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Источник — ФК Бавария

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