Бенжамен ПАВАР: «Бавария скоро снова выиграет Лигу чемпионов»

24-летний защитник мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар выразил надежду, что в скором времени европейский футбол возобновит сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
«Я хотел бы, чтобы люди в это особенное время берегли себя и следовали советам экспертов по здравоохранению. Я надеюсь, что в скором времени мы снова увидимся на стадионе.
Для меня это лучший клуб мира, в котором выступают лучшие игроки мира. «Бавария» скоро снова выиграет Лигу чемпионов, я в этом уверен», - сказал Павар.
Отметим, что «Бавария» пять раз выигрывала Лигу чемпионов, последний в сезоне 2012/13. В этом сезоне мюнхенский клуб дошел до 1/8 финала, где в первом матче разгромил «Челси» со счетом 3:0. Ответная встреча перенесена на неопределенный срок.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.