НИНКОВИЧ: «В Сиднее карантин слабый. Можно ходить на прогулки, в рестораны»

Сербский экс-хавбек «Динамо» отметил сильную конкуренцию и хорошие газоны

  • 04.04.2020 00:59
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НИНКОВИЧ: «В Сиднее карантин слабый. Можно ходить на прогулки, в рестораны»
© ФК Сидней. Милош Нинкович

Сербский экс-полузащитник «Динамо» Милош Нинкович рассказал о ситуации с коронавирусом в Австралии, где он защищает цвета «Сиднея»:

«У нас все хорошо, все живы-здоровы. Вместе с семьей нахожусь в Сиднее. Считаю, здесь ситуация с карантином лучше чем где-либо. Например, в Белграде все закрыто, а здесь пока разрешается выходить на прогулки и ходить в рестораны либо заказывать какие-то блюда, так что у нас не очень строго с этим – не так, как в Белграде.

Пока никто не знает, как будет дальше. У нас осталось еще пять игр, мы идем на первом месте, у нас на восемь очков больше, чем у второго места, и при этом мы провели на три матча меньше. На данный момент нет тренировок, мы находимся дома, и не известно, когда ситуация изменится. Остается только ждать.

Конкуренция большая. У нас много команд, которые могут выиграть чемпионат. В Украине же это только «Динамо» и «Шахтер», а Сербии – «Црвена Звезда» и «Партизан». Здесь же 4–5 команд, которые всерьез претендуют на первое место, так что чемпионат намного интереснее. А вот качество футбола уступает европейскому, но с каждым годом, с каждым сезоном оно улучшается. Футболисты очень хорошо подготовлены физически, против них непросто играть. Наверняка, после периода карантина много что изменится, не только в футболе, а и в других сферах жизни. Всему миру будет непросто вернуться в привычную колею и обычный график после этого вируса.

Газоны на стадионах везде очень хорошие. Но дело в том, что здесь на одних и тех же полях проходят и чемпионат страны по футболу, по регби и по австралийскому футболу. Не на всех, но на большинстве, впрочем, есть и поля исключительно для футбола. Правда, регби и австралийский футбол начинаются в конце нашего сезона, длятся во время межсезонной паузы и захватывают начало следующего. Это всего несколько месяцев, но, если так совпадает, что регбийный матч проходит в пятницу, а наша игра в субботу, то поле, конечно же, не успевает восстановиться и находится не в очень хорошем состоянии. Но, повторюсь, это недолго, всего месяц-два».

Сербский хавбек также дал оценку выступлению киевского «Динамо» в этом сезоне.

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Источник — ФК Динамо Киев

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