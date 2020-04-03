НИНКОВИЧ: «Динамо может заработать хорошие деньги на продаже Цыганкова»

Сербский экс-полузащитник «Динамо» Милош Нинкович, выступающий в Австралии за «Сидней», поделился своими мыслями о нынешней киевской команде:

«За Динамо, конечно, слежу! Когда получается, смотрю игры, но между нашими странами очень большая разница во времени, поэтому, в основном, получается только узнавать результаты. Также я постоянно нахожусь на связи с Бериславом Станоевичем – тренером-селекционером «Динамо» по балканским странам. «Динамо» — это моя команда, я там провел девять прекрасных лет.

Поддерживаю связь с Гораном Гавранчичем, Йерко Леко, Гораном Поповым, Огненом Вукоевичем. Недавно у Попова взял номер телефона Артема Милевского, хочу и ему позвонить, тем более что он играет в Беларуси, где чемпионат начался по графику. Наверное, у них наилучшая эпидемиологическая ситуация. Еще общаюсь с Петковичем – он сейчас футбольный агент. Кстати, он очень хорошо говорит по-русски, поскольку у него очень много контактов с агентами из Украины и России.

У «Динамо» просто сложный период. Если помните, когда я был в «Динамо», в команде играло много легионеров. Сейчас их намного меньше – клуб дает шанс молодым игрокам, собственным воспитанникам, и это самое главное. Если посмотреть на сборную Украины, она очень хорошо играла в последних матчах. Я внимательно следил за выступлениями команды, за Шевченко, как за тренером.

Наверное, сейчас политика клуба поменялась, руководство и тренер хотят задействовать своих футболистов, украинцев. А если у тебя в команде много своих ребят, много молодежи, необходимо время, чтобы все получилось. Это непростой процесс. Уверен, через какой-то период – месяц, полгода или год – эти талантливые ребята, которые очень хорошо играют в футбол, проявят себя. А еще через время клуб сможет заработать, продав их за рубеж.

Я смотрел последнюю игру сборной Украины с Сербией, и мне очень понравился Виктор Цыганков, он молодой, перспективный и здорово играет. Думаю, если «Динамо» решит его продать, заработает очень хорошие деньги».