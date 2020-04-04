Смолевичи – Витебск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Сможет ли украинец Каленчук реабилитироваться за удаление в дебютном матче?

  • 04.04.2020 15:42
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Смолевичи – Витебск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Витебск

В воскресенье, 5-го апреля, в рамках третьего тура Высшей лиги Беларуси состоится поединок «Смолевичи» – «Витебск». Изначально встреча должна была пройти на поле «северян», но руководство витебского клуба обратилось к местной федерации с просьбой перенести игру на стадион соперников. Правда, матч пройдет не в Смолевичах, а в Борисове на стадионе «Городской».

Несмотря на достаточно молодой как для футбольного клуба возраст («Смолевичи» был основан в 2009-м году), «смольные» уже становились участниками Высшей лиги Беларуси. Но закрепиться в национальной элите не удалось: в 2018-м команда из минской области не сумела закрепиться в сильнейшем дивизионе и сразу понизилась в классе. Впрочем, с первой же попытки «смольные» сумели вернуть себе прописку в Высшей лиге, и теперь постараются подольше задержаться среди сильнейших белорусских коллективов.

В первом туре текущего первенства команда Александра Бразевича преподнесла сенсационный результат, сумев отобрать очки в гостевом матче у действующего чемпиона «Динамо-Брест». Единственный гол «Смолевичей» забил форвард Владислав Мухамедов, права на которого принадлежат БАТЭ. Затем последовало минимальное гостевое поражение от минской «Ислочи». Для подтверждение своих амбиций руководство «смольных» продолжает искать кадровое усиление: в начале этой недели состав команды пополнил казахстанский защитник Тимур Рудосельский.

«Витебск» начал чемпионат с непростой домашней победы в поединке против «Городеи», а затем уступил в гостях «Неману». В Гродно «северянам» не мог помочь украинец Максим Каленчук, который отбывал дисквалификацию после удаления в своем дебютном матче за «Витебск». Так что, у полузащитника должно быть запредельное желание реабилитироваться. Еще один украинец витебского клуба – Олег Карамушка – на поле в текущем чемпионате еще не появлялся.

Ранее соперники провели между собой три очные встречи. В упоминавшемся сезоне 2018-го года «Витебск» на своем поле обыграл «Смолевичи» со счетом 4:0, а во втором круге была зафиксирована ничья (1:1). Еще одна дуэль состоялась в 1/16 финала Кубка Беларуси сезона 2016/2017: «северяне» одержали минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Смолевичи»: Фильцов, Верас, Ращеня, Вакулич, Жевнеров, Котов, Макаров, Александрович, Бутаревич, Турик, Мухамедов.

«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Назаренко, Скитов, Вандерсон, Гуренко, Матвеенко, Каленчук, Волков, Николэеску.

5 апреля, воскресенье

«Смолевичи» – «Витебск»
Борисов. Стадион «Городской». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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