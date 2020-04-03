Егор НАЗАРИНА: «Переход в Карпаты – шаг вперед для меня»

Сейчас Егор Назарина выступает на правах аренды за «Карпаты». Права на игрока по-прежнему принадлежат бельгийскому «Антверпену».
Назарина рассказал о том, почему выбрал аренду в «Карпаты»:
«У меня были предложения остаться в Бельгии, Европе. Но так сложилась ситуация, что перешел в «Карпаты».
Я рад этому, потому что у меня здесь игровая практика, хороший клуб и болельщики - все хорошо. Единственное, что не особо радует - положение «Карпат» в турнирной таблице.
У нас еще 9 игр, и я уверен, что команда поднимется. Для меня переход в «Карпаты» - шаг вперед».
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» не будут выкупать Назарину.
Источник — ТК Футбол
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