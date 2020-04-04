Виктор ВАЦКО: «Хоффенхайм был готов заплатить 15 миллионов за Цыганкова»

Известный журналист – об интересе немецкого клуба к лидеру «Динамо»

  • 04.04.2020 00:02
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Виктор ВАЦКО: «Хоффенхайм был готов заплатить 15 миллионов за Цыганкова»
© fcdynamo.kiev.ua

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил о том, что летом прошлого года лидер «Динамо» Виктор Цыганков мог перейти в немецкий «Хоффенхайм»:

«Сейчас за Виктора предлагают серьезные деньги. Слышал, что прошлым летом «Хоффенхайм» был готов заплатить за него 15 млн. Но не знаю, правда это или нет.

Хотя якобы немцы приезжали на матчи с «Брюгге». За украинского футболиста из клуба, который играет в Лиге Европы, 15 миллионов - это не такие уж маленькие деньги».

Ранее Вацко заявил, что «Динамо» в Украине уже не боятся.

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Источник — Вацко Live

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