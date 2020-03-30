Виктор ВАЦКО: «Динамо уже не то, команду не боятся»

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался о трансферной политике киевского «Динамо».



«Динамо» входит во вторую часть сезона только с двумя нападающими. Есть только Соль и Русин. Все знают, что Беседин не будет играть. И разве не нужен был зимой нападающий клубу?



А Михайличенко будет прилетать. И уже прилетает. Команда на третьем месте.



«Динамо» сейчас как бренд уже не то «Динамо», которое было несколько лет назад. Команду не боятся», - сказал Вацко в эфире совместного эфира на канале «Вацко Live» с Игорем Цыганыком.

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