Виктор ВАЦКО: «Динамо уже не то, команду не боятся»

Специалист считает, что Алексей Михайличенко в этом не виноват

  • 30.03.2020 23:38
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Виктор ВАЦКО: «Динамо уже не то, команду не боятся»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался о трансферной политике киевского «Динамо».
 
«Динамо» входит во вторую часть сезона только с двумя нападающими. Есть только Соль и Русин. Все знают, что Беседин не будет играть. И разве не нужен был зимой нападающий клубу?
 
А Михайличенко будет прилетать. И уже прилетает. Команда на третьем месте.
 
«Динамо» сейчас как бренд уже не то «Динамо», которое было несколько лет назад. Команду не боятся», - сказал Вацко в эфире совместного эфира на канале «Вацко Live» с Игорем Цыганыком.

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Источник — Вацко Live

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